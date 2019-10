Escola Arnaldo Pereira vê crescer o número de atletas e alarga formação aos juvenis

São cerca de 80 divididos por todas os escalões de formação e esta época a escola conta com uma equipa de juvenis. “Todas as semanas chegam miúdos à escola e estamos a crescer de forma sustentada”, disse Carlos Santos, presidente da EFAP.

As expectativas em termos de competição estão concentradas na formação de juvenis, formada por todos os jogadores que transitaram dos iniciados, e nos infantis.

Na temporada passada, a Escola Arnaldo Pereira alcançou dos títulos, infantis e iniciados, mas este ano não será fácil repetir o feito. “O objectivo é fazer o melhor possível. Depois te termos sido campeões em dois escalões e de termos conseguido um segundo lugar noutro não será fácil igualar este ano. Mas temos algumas expectativas nos infantis e juvenis. Nos iniciados temos poucos jogadores e vamos ter que jogar com alguns infantis”, acrescentou na apresentação das equipas, realizada no sábado.

A partir da presente época deixa de haver competição em benjamins e estes passam a participar em encontros lúdicos de futsal. Uma mudança que não agrada a Carlos Santos. “Não concordo com o facto de não haver classificação nos benjamins. Mas, pelo menos, os encontros lúdicos vão realizar-se regularmente como se de um campeonato se tratasse mas sem classificação”.

O orçamento da Escola Arnaldo Pereira para a nova temporada ronda os 22 mil euros, um valor que não permite avançar para outros projectos. Carlos Santos refere que é importante “encontrar outras soluções” e tem esperança de ver aumentado o apoio do município. “Temos esperança que o município comece a olhar para aquilo que as associações fazem, quer em relação ao número de praticantes mas sobretudo para a qualidade daquilo que se faz. Nós temos várias iniciativas ao longo do ano e isso tem que ser valorizado”, afirmou.

A agenda da Escola Arnaldo Pereira conta ainda com a realização do Torneio de Páscoa e o Torneio Internacional de Futsal.

António Barrigão homenageado

Antes da apresentação das jovens equipas, o momento foi de homenagem sentida a António Barrigão. O antigo presidente da Escola Arnaldo Pereira faleceu em Julho deste ano e foi recordado, no sábado, pela direcção, treinadores e atletas.

“O Barrigão marcou a escola muito mais do que as pessoas possam pensar. Foi presidente numa altura muito difícil e se não fosse ele, que nunca desistiu, não estaríamos aqui. E não o digo para ser agradável, digo-o porque é verdade. A nível pessoal trata-se de uma homenagem a uma grande amigo”, concluiu.