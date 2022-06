Escola Crescer C vence campeonato distrital de infantis

O triunfo por 4-0 frente ao G.D. Mirandês, na última jornada da fase de apuramento de campeão do Campeonato Distrital de Infantis, garantiu à equipa C da Escola Crescer a conquista do título distrital.

A jovem equipa brigantina termina esta derradeira fase da competição com 25 pontos, os mesmos que o F.C. Mãe d´Água B, segundo classificado, com vantagem na diferença de golos marcados e sofridos. A Escola Crescer apontou 37 golos, mais 11 que os tricolores, e sofreu 6, menos dois que o emblema vizinho.

Em 10 jornadas, a Escola Crescer C somou 8 vitórias, um empate e uma derrota. Na fase regular da competição, a formação de Bragança terminou o grupo A no primeiro lugar com 34 pontos.

Nos restantes encontros, o Mãe d´Água B venceu fora o G.D. Moncorvo por 1-3 e o Macedo perdeu, em casa, 0-2, com a ADSP Vale do Conde.

Foto de Escola Crescer