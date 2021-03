Escola Crescer certificada com a Bandeira da Ética

A Escola de Futebol Crescer, de Bragança, já é uma entidade certificada a quem Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), através do Plano Nacional de Ética no Desporto, reconhece a promoção dos valores éticos no desporto.

“No fundo é o reconhecer de um trabalho que já tem duas décadas”, começou por frisar Paulo Lico. O coordenador técnico da Escola Crescer promete trabalho para manter a qualidade da formação de atletas e os valores que lhes são incutidos. “A responsabilidade é o trabalharmos para merecer mais vezes a distinção”.

A Bandeira da Ética é um selo de qualidade das actividades desportivas desenvolvidas pela Escola Crescer.

A certificação da Bandeira da Ética tem validade até 25 de Março de 2023, não sendo renovável automaticamente, e reconhece à Escola Crescer capacidade para integrar este projecto na área da ética desportiva e educação para os valores no desporto. A cerimónia pública para o hastear da bandeira ainda não tem data marcada.

A Escola de Futebol Crescer contava até Março de 2020, altura em que os treinos e competições desportivas foram suspensas devido à Covid-19, com cerca de 200 atletas nos vários escalões de formação.

Apesar da pandemia, Paulo Lico acredita que a redução do número de atletas será pouco significativa. “Esperamos não perder muitos atletas. Sei que neste ano de paragem se criaram outras rotinas e até o experimentarem modalidades individuais, mas nestas idades é primordial a prática de desportos coletivos pelas vivências que proporcionam”.

A retoma dos treinos é permitida a partir do dia 19 de Abril e o Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, anunciou o regresso das competições dos escalões de formação a partir do dia 3 de Maio. No entanto, esta abertura progressiva depende da evolução epidemiológica, do número de casos e da propagação do vírus.