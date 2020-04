Escola Dragon Force de Torre de Moncorvo participa no “Home Cup”

A Escola Dragon Force de Torre de Moncorvo participa a partir de hoje no “Campeonato Dragon Force Home Cup”. Trata-se de uma actividade lançada pela Dragon Force, numa altura em os treinos e jogos estão suspensos devido à Covid-19.

Este é um desafio colectivo por jornadas e pontos, com recurso às avaliações por vídeo, organizando um campeonato à distância e em casa.

O “Campeonato Dragon Force Home Cup” coloca frente a frente todas as 22 escolas azuis e brancas espalhadas pelo país e estrangeiro (Valência em Espanha e Bogotá na Colômbia) e tem como objectivo demonstrar qual a que treina mais e melhor em casa.

Esta é a segunda actividade lançada pela escola de futebol dos dragões depois do “Dragon Force Home Challenge”, que contou com 18 desafios, sessões de treino diárias e várias actividades pedagógicas.

Os cerca de seis mil alunos, incluindo os da Dragon Force de Torre de Moncorvo, vão competir durante 11 jornadas, que antecedem a fase final (dois jogos). A equipa com mais golos (neste caso respostas de sucesso aos desafios) ganha três pontos, enquanto a equipa com menos golos não soma pontos e, em caso de empate, atribui-se um ponto a cada equipa.

Com as equipas divididas por dois grupos (A e B), as 11 jornadas vão realizar-se às quartas-feiras, sextas-feiras e domingos, sempre no intuito de colocar os alunos a treinar individualmente em casa por um objetivo colectivo. Em todas as jornadas haverá a equipa da semana que será constituída pelos alunos que fizerem os melhores treinos.

O “Campeonato Dragon Force Home Cup” termina no dia 6 de Maio.