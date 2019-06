Espanha vence terceira edição da “Trasfronteriza”

Foi batido o recorde de participantes no duelo ibérico de trail running. Este ano, a competição começou em Zamora, Espanha, e terminou em Portugal, na aldeia de Rio de Onor, no concelho de Bragança, e contou com 550 atletas.

António del Pozo da organização, uma parceria da Deputacion de Zamora e do município de Bragança, realçou o aumento do número de atletas e de várias localidades. “Este ano superou as expectativas. Tivemos 550 atletas de várias localidades portuguesas, como Lisboa, Coimbra, Aveiro, Bragança, e espanholas”.

O destaque vai para o aumento do número de portugueses, mais de 200, vindos de vários pontos do país.