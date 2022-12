Ricardo Azevedo, seleccionador nacional de futsal feminino sub-17, assistiu ao Torneio Inter-associações, que decorreu no distrito de Bragança, entre terça (dia 27) e esta sexta-feira (dia 30), e garante que tirou notas muito positivas do desempenho das jogadoras das selecções distritais.

A prova foi para o técnico nacional um momento de observação, tendo em conta o próximo estágio da selecção nacional. “O primeiro estágio de 2023 será só com jogadoras deste torneio, entre 20 a 30. Esta é a nossa maior base de selecção. O objectivo deste torneio é detectar talentos. É uma prova que junta as possíveis melhores atletas do país. Conseguimos observar as atletas num excelente momento competitivo e social”, destacou o seleccionador.

O número de jogadoras federadas no futsal está a crescer no país, mas muitas associações distritais têm que recorrer ao futebol feminino nas convocatórias para as selecções de futsal. Ricardo Azevedo defende a promoção junto da comunidade escolar. “Temos que criar condições e mais oportunidades para as miúdas se fixarem no futsal. Temos que ir às escolas porque há lá muitas miúdas a jogar futsal. Muitas já jogam mas há poucos clubes ou não sabem onde jogar. Entretanto, a FPF criou um site, “Vem jogar!”, para as jogadoras saberem onde podem jogar. Queremos chegar no futsal às cinco mil atletas. Estes torneios ajudam a promover a modalidade e a captar atletas”.

Sobre o torneio, Ricardo Azevedo faz um balanço “positivo”, considerando que os jogos foram “muito competitivos” e que reflectem a “evolução das selecções distritais”, o que significa “que toda a gente está a trabalhar muito melhor”.

O Torneio Inter-associações de Futsal Feminino sub-17, sem cariz competitivo, contou com 20 selecções distritais e regionais de futebol de todo o país. Os jogos realizaram-se em Bragança, Macedo de Cavaleiros, Vila Flor e Mirandela.

Foto de FPF