"Estou muito feliz por ter ajudado com golos"

Ossai era um jogador feliz no final do encontro. “Trabalhámos muito para este jogo e estou muito feliz com a conquista dos três pontos e por ter ajudado com golos”.

Para o avançado foi “um triunfo importante” depois do início de campeonato negativo no terreno do SC Mirandela.

O jogador nigeriano é para já o homem-golo do Bragança. “Quando vim para aqui vim para ajudar a equipa. É para isso que estou aqui para marcar golos”, afirmou

Ossai chegou esta temporada ao Grupo Desportivo de Bragança e conta já com dois golos em outras tantas jornadas, apontados hoje no triunfo por 2-1 frente ao Montalegre.