Estudante do IPB morre num acidente de carro em Bragança

Uma jovem, de 19 anos, morreu, na madrugada desta sexta-feira, na sequência de um despiste rodoviário, em Bragança. Também uma outra jovem, de 20 anos, ficou ferida, sem gravidade.

Segundo os bombeiros, a rapariga seguia num carro como passageira. E, ao que apurámos, no carro poderiam seguir mais pessoas do que aquilo que é permitido por lei e a jovem terá sido projectada para fora da viatura.

O acidente aconteceu na Rua José Reboredo, perto do café BA. Segundo apurámos, no local, o carro embateu contra outras viaturas. Uma delas, com o impacto, bateu até mesmo contra um prédio.

Conforme esclareceu a PSP, do sinistro resultaram danos materiais em quatro veículos. Ou seja, no local, a equipa verificou que um veículo ligeiro se tinha despistado e alegadamente causado danos em viaturas estacionadas.

O condutor do veículo despistado, um homem de 28 anos, identificou-se “de imediato” perante os polícias presentes. “Foi submetido aos testes regulamentares de detecção de álcool e substâncias psicotrópicas, cujos resultados ainda se encontram por apurar”.

Segundo a PSP, esteve também no local a Brigada de Investigação de Acidentes de Viação do comando de Bragança, que se encontra a realizar todas as diligências necessárias para determinar as causas do acidente, que segue sob investigação.

O condutor foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.

A jovem era estudante do Instituto Politécnico de Bragança. Era aluna do primeiro ano de Educação Social e era natural de Vila Nova de Cerveira, no distrito de Viana do Castelo.

O alerta para o acidente foi dado cerca das cinco e meia da manhã.

Segundo os bombeiros, o óbito foi declarado no local, pelo médico da VMER.

A prestar socorro estiveram oito operacionais, apoiados por quatro viaturas.