Estudantes assumem comando do campeonato distrital

O Rebordelo escorregou em Macedo de Cavaleiros e perdeu a liderança. A equipa de Nuno Loureiro saiu derrotada por 5-1. É a segunda vez, esta temporada, que o Rebordelo perde naquele terreno de jogo, depois do desaire para a Taça Transmontana (4-0).

Já os Estudantes Africanos não vacilaram. Os comandados de Carlos Garcia deram goleada, 8-0, ao Vilariça com destaque para o hat-trick de Boris. Com este resultado os Estudantes assumiram a primeira posição do campeonato distrital com 27 pontos, os mesmos que o Argozelo, segundo classificado. O Argozelo também venceu, 1-2 o F.C. Vinhais. Raul e Patrick rubricaram os golos da equipa de Lopes da Silva.

Em Vila Flor, o Vimioso venceu por 2-5. O início da partida não foi fácil para a formação orientada por Eurico Martins que aos 17 minutos perdia por 2-0. Tózinho e Jonathan marcaram para os locais.

Já perto do intervalo, Luizinho deu início à reviravolta no marcador. Diogo Souza Djone e Cleiton, que bisou, apontaram os restantes golos do Vimioso.

Por último o dérbi concelhio que colocou frente a frente o GD Sendim e o GD Mirandês. A formação de Miranda do Douro venceu por 0-3 com destaque para o bis de Diego Parini.

No GD Sendim destaque para a estreia do mais recente reforço, o médio Gonzalo Battaglia.