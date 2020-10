Estudantes e S.C. Mirandela estão afastados da Taça de Portugal

Os Estudantes Africanos estão afastados da Taça de Portugal, depois da derrota, esta tarde, com o Arouca por 0-5. A equipa brigantina terminou o encontro apenas com dez unidades, Jorge Barros foi expulso aos 79'.

O S.C. Mirandela também fica pelo caminho. Os alvinegros perderam pela margem mínima, 3-2, com o Oleiros. Na partida há a registar três expulsões para o Mirandela, Edu, Kenedy e Carlos Madureira, o guarda-redes viu cartolina vermelha no banco.

Quanto ao Rebordelo - Varzim foi adiado para o dia 28 de Outubro, depois de detectado um caso de Covid-19 no plantel do Rebordelo.