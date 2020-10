Estudantes, Rebordelo e Mirandela querem carimbar passaporte para a terceira eliminatória da Taça de Portugal

No próximo domingo há Taça de Portugal. A prova rainha do futebol português invade os estádios de futebol de norte a sul do país e todas as equipas procuram mostra-se e garantir um lugar na terceira eliminatória.

A festa da taça, menos colorida este ano já que não conta com público nas bancadas, devido à pandemia da Covid-19, é feita de surpresas e tomba-gigantes.

Os clubes teoricamente menos fortes tornam-se enormes e procuram inscrever o seu nome na história da competição. É o caso dos Estudantes Africanos. A jovem equipa treinada por Carlos Garcia vai estrear-se na prova, depois de ter ficado isenta da primeira eliminatória. Será a concretização de um sonho antigo e que traz ambição aos jogadores. “Estamos radiantes com a concretização de um sonho. Participar na Taça de Portugal traz-nos ainda mais ambição”, afirmou Óscar Monteiro, dirigente dos Estudantes.

O adversário desta segunda ronda chama-se Arouca e compete na LigaPro. As duas equipas vivem realidades muito diferentes e será uma luta de David com Golias. “Será muito difícil. Da equipa do ano passado tenho apenas dez jogadores e desses apenas cinco ou seis têm realizado todos os treinos”, disse Carlos Garcia, técnico da equipa.

A missão é difícil mas não impossível, pois, relembramos, na Taça de Portugal o factor surpresa é uma constante. “Claro que os jogadores que jogarem vão dar o máximo para dificultar a tarefa do Arouca”, garantiu.

Rebordelo recebe Varzim

E em Rebordelo cumpriu-se a profecia de Nuno Loureiro. “Tinha dito num treino antes do sorteio que tinha o feeling que íamos jogar com uma equipa boa, de um patamar superior. Tivemos essa sorte. Vamos receber uma equipa histórica e com pergaminhos no futebol português”, contou o treinador.

E assim será. O Rebordelo vai receber um histórico do futebol português, também da 2ª Liga, o Varzim. Motivação não falta no grupo, é que não é todos os dias que se defronta um adversário como o Varzim. “Jogamos em casa, com uma equipa profissional, da 2ª Liga e não podíamos querer melhor”.

Só há uma coisa que vai faltar, o público. “Infelizmente ainda não é possível ter público e não sabemos quando será possível. Mas, nós já estamos focados na pouca percentagem que temos de sucesso. Será uma experiência única para os jogadores que devem desfrutar”.

Esta será a terceira participação do Rebordelo na Taça de Portugal, a segunda consecutiva, e a primeira vez que joga com uma equipa da 2ª Liga.

Técnico do Mirandela confiante na passagem à fase seguinte

O S.C. Mirandela joga fora com o Oleiros, emblema da série E do Campeonato de Portugal.

Rui Eduardo Borges é claro no objectivo. O treinador dos alvinegros quer vencer e defrontar um adversário da 1ª Liga na terceira fase da competição. “Queremos passar esta eliminatória para depois jogar com uma equipa da 1ªLiga e que seja um dos grandes”.

Mas há uma preocupação para esta partida, jogar em relvado sintético. “O relvado do Oleiros é sintético e com dimensões reduzidas. É um sintético complicado e era preferível jogarmos em casa, mas vamos ter que estar preparados para um jogo duro e de luta”.

Os alvinegros partem bastante moralizados para o jogo face ao início de época bastante positivo. Para já a formação da cidade do Tua só sabe vencer, em três jogos oficiais soma outras tantas vitórias.

Quanto às restantes equipas transmontanas, o G.D. Chaves, da LigaPro, defronta o Espinho do Campeonato de Portugal, o Montalegre recebe o Vila Cortez e o GD Vilar de Perdizes desloca-se ao reduto do Vianense.

Já o Vidago, SC Vila Real e Santa Marta de Penaguião têm pela frente formações do segundo escalão do futebol português. O Vidago joga com o Vilafranquense, o Vila Real tem pela frente o Casa Pia e o Santa Marta defronta o Leixões.

Foto de Diogo Pinto