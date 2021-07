Eurico Martins renova com o Vimioso

Depois da participação no Campeonato de Portugal, a primeira, na época 2020/2021, o Vimioso começa a planear a nova temporada.

O clube desceu ao distrital e organiza-se para competir na Divisão de Honra da A.F. Bragança. Para já está garantida a continuidade de Eurico Martins no comando técnico da equipa. “Obviamente que o Eurico vai continuar, isso nem se coloca em causa. É treinador do Vimioso na próxima temporada”, avançou Octávio Rodrigues, presidente dos vimiosenses.

Octávio Rodrigues admite que em termos desportivos a última temporada não foi positiva, mas garante que direcção, equipa técnica e jogadores ganharam experiência. “Em termos desportivos não foi aquilo que desejávamos, mas em termos de participação é relevante porque ganhámos experiência e outros conhecimentos”.

Sobre o futuro, o presidente disse ser “muito cedo” para traçar objectivos. “Está na moda falar em jogo a jogo e que no final se fazem as contas. Ainda não podemos assumir nada. É muito cedo. Certo é que vamos entrar em todos os jogos para vencer”, concluiu.

Quanto ao técnico, Eurico Martins, vai para a quarta temporada no comando técnico do Vimioso. O treinador, de 40 anos, somou 23 jogos na época passada no Campeonato de Portugal.