Eva Fernandes bate recorde pessoal em 3000 metros obstáculos

A atleta da Associação Cultural e Recreativa da Senhora do Desterro, natural de Bragança, conseguiu, no passado domingo, o oitavo lugar nos 3000 metros obstáculos, com o tempo de 11 minutos 47 segundo. Uma marca que lhe permitiu bater o seu recorde pessoal.

Os Campeonatos de Portugal de atletismo estavam, inicialmente, previstos para Lisboa, mas acabaram por se disputar na Maia, no passado fim-de-semana, devido à indisponibilidade do Estádio Universitário da capital.