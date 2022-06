Eva Fernandes campeã distrital em absoluto e sub-23

Eva Fernandes garantiu, no passado fim-de-semana, em Coimbra, os títulos de campeã distrital em absolutos e sub-23 femininos nas distâncias de 1500 e 3000 metros, em pista ar livre.

A brigantina, que representa o Grupo Recreativo Eirense, terminou a prova dos 1500 metros em 05:07.76 e os 3000 metros com o tempo de 11:03.91.

Apesar dos títulos conseguidos, Eva Fernandes gostava de ter batido o seu recorde pessoal mas o calor foi o principal obstáculo na prova. “Ambas as provas não correram bem, tive muitas dificuldades com o calor. Gostava de bater o meu recorde pessoal principalmente nos 3000 metros, que é a minha prova preferida, devido às condições não foi possível. Estou contente pelos títulos para ajudar e pontuar a equipa para o título colectivo”, disse a atleta.

As vitórias da brigantina contribuíram para o primeiro lugar no pódio do Grupo Recreativo Eirense por equipas.

O Campeonato Distrital de Absolutos e Sub-23 é promovido pela Associação de Atletismo de Coimbra e a Federação Portuguesa de Atletismo.