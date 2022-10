Eva Fernandes e Pedro Carneiro em bom plano nos Campeonatos Nacionais de Estrada

A 29ª edição dos Campeonatos Nacionais de Atletismo levou a Joane, no domingo, grandes nomes do atletismo nacional e atletas de vários pontos do país.

Eva Fernandes, atleta natural de Bragança que representa o Grupo Recreativo Eirense, concluiu os 10 quilómetros em 39:46 minutos, foi 32ª classificada da geral e ficou no quinto lugar em sub-23 femininos. No primeiro lugar do pódio ficou Solange Jesus (Feirense).

Em masculinos, o também brigantino Pedro Carneiro (Grupo Receativo Eirense) conclui o percurso no 36º lugar em M45, com o tempo de 38:23 minutos. O vencedor da prova foi Rui Pinto do Sporting CP.

A nível colectivo em absolutos, o Sporting CP foi o grande vencedor.