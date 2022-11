Eva Fernandes e Pedro Carneiro participaram no Nacional de Corta Mato Longo

Eva Fernandes, atleta natural de Bragança, contribuiu para o nono lugar do Grupo Recreativo Eirense em Estafeta Mista (4x1500 m), juntamente com Fábio Abrantes, João Saldanha e Joana Ogura, no Campeonato Nacional de Corta Mato Longo, que se realizou na Amora, com o tempo de 19:03 minutos.

A nível individual, o brigantino Pedro Carneiro, também do Grupo Recreativo Eirense, bateu o seu recorde pessoal, com o tempo de 28:50 minutos, ficou no 40º lugar da geral e foi 14º em veteranos M45.

Samuel Barata (SL Benfica) venceu em masculinos e Mariana Machado (SC Braga) em femininos, ambos revalidaram os títulos nacionais.

Na classificação colectiva, o Benfica sagrou-se novamente campeão nacional em masculinos e o SC Braga venceu em femininos, reconquistou um título que tinha conseguido pela última vez em 1999.