Eva Fernandes e Rui Muga com o europeu no horizonte

Depois de ter participado no Campeonato do Mundo, em Andorra, no ano passado, Eva Fernandes foi agora convocada para o europeu, em Zermatt, na Suíça, que se realiza já no domingo (dia 7).

A chamada à selecção nacional surpreendeu de alguma forma a atleta do Ginásio Clube de Bragança. “Não estava nada à espera que o seleccionador me convocasse para o Europeu, ele só me avisou no dia da quarta etapa da Taça de Portugal e eu fiquei feliz”.

Eva Fernandes está ciente das dificuldades que vai encontrar, mas aponta para o Top 30. “Eu vou dar o meu melhor. Quero ficar entre os 30 melhores, pelo menos, vou tentar. Em relação ao percurso já vi as imagens do gráfico e acho que vai ser muito difícil”.

Na comitiva portuguesa seguem mais quatro atletas bem conhecidos da brigantina, Rui Muga, Carlos Lopes e José Carvalho do Clube Académico de Mogadouro. Trata-se de um apoio importante de atletas experientes e que são uma referência.

“Quando participam nas mesmas provas que eles apoiam-me bastante e motivam-me bastante”.

Aos 18 anos, Eva Fernandes conta já no currículo com vários títulos, o último de campeã nacional de Corrida de Montanha. Destaque ainda para o triunfo nos 3000 metros obstáculos, em Braga, na primeira Jornada do Campeonato de Juniores de Atletismo do Norte, no dia 22 de Junho.

A brigantina está ainda em boa posição de conquistar a Taça de Portugal de Corrida de Montanha, na última etapa marcada para o dia 27 de Julho, no Sabugal.

Apesar de ser bem sucedida nas provas de montanha Eva confessa preferência pela pista. “Eu acho que me sinto mais confortável na pista, porque não tem nada a ver, porque é plano enquanto no monte é tudo a subir e a descer”.

Muga quer entrar no Top 20

Já Rui Muga parece sentir-se confortável em qualquer modalidade. O aleta do Clube Académico de Mogadouro vai somar a 20ª internacionalização e europeu de nível competitivo elevado.

“A maior dificuldade é o nível elevadíssimo dos atletas. Depois, a altitude também traz dificuldade pois vamos estar a 2600 metros de altitude”, disse Muga.

Representar a selecção é sempre especial. “É uma honra e algo que nos faz treinar arduamente para aumentar as possibilidades de sermos seleccionados, é uma motivação”.

Rui Muga quer disfrutar da prova mas não descura da classificação. “Quero entrar no Top 20. O objectivo é ajudar Portugal a obter a melhor classificação possível”, concluiu.

O Europeu de Corrida de Montanha, que tem lugar em Zermatt, na Suíça, no próximo domingo, dia 7 de Julho.