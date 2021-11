Eva Fernandes no top 15 em sub-23 no Campeonato Nacional de Corta-Mato

A brigantina Eva Fernandes participou, este domingo, no Campeonato Nacional de Corta-Mato. A mais antiga prova da Federação Portuguesa de Atletismo realizou-se em Vale de Cambra, no distrito de Aveiro, e foi a mais participada de sempre ao contabilizar mais de mil atletas.

Eva Fernandes, em representação do Grupo Recreativo Eirense, de Coimbra, ficou no 37º lugar em Absolutos Femininos e 14ª no escalão de sub-23. A atleta, natural de Bragança, completou os oito quilómetros de prova em 00:33:20.

“A prova correu bem, apesar de não ser a minha disciplina preferida. Eram seis voltas, nas últimas duas voltas tive algumas dificuldades com uma dor no abdómen, a conhecida dor de burro, mas o objectivo era terminar a prova e ajudar a equipa”, referiu a atleta.

Por equipas femininas, Eva Fernandes contribuiu para o oitavo lugar do Grupo Recreativo Eirense tal como Francisca Cantane, Susana Meireles e Ana Almeida. Já o Sporting CP dominou a nível colectivo.

Eva Fernandes competiu ao lado de nomes sonantes do atletismo nacional como Mariana Machado (SC Braga), vencedora da prova e filha de Albertina Machado, atleta que há 34 anos conseguiu o mesmo feito, a veterana Jéssica Augusto do Sporting CP, Solange Jesus (CDFE) e Vanessa Carvalho (SC Braga).

Eva Fernandes participou pela quinta vez no Campeonato Nacional de Corta-Mato, a primeira em sub-23.

Foto de Grupo Recreativo Eirense