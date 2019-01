Eva Fernandes sagra-se vice-campeã nacional de estrada em juniores

A atleta do Ginásio Clube de Bragança sagrou-se vice-campeã nacional na categoria de juniores femininos, na última prova da Liga Allianz Running Record, no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras. Eva Fernandes completou a prova em 43 minutos e 13 segundos.

Ainda do Ginásio Clube de Bragança, que se fez representar por 12 atletas, João Melgo foi oitavo classificado em sub-23 masculinos, com o tempo de 33 minutos e 43 segundos, e Manuel Palmeiro conseguiu o oitavo lugar em veteranos M55, completando os 10 km em 37 minutos e 48 segundos.