Eva Fernandes vence em Seia e bate recorde pessoal

A atleta de Bragança, que representa a ACR Senhora do Desterro, terminou a prova de 10 quilómetros com o tempo de 40:32 minutos, batendo o seu recorde pessoal.

“Estou muito feliz. Queria dedicar esta vitória à minha treinadora, Cláudia Rodrigues, ao meu nutricionista, André Carneiro, à Fisiosaúde, amigos, colegas e ao meu clube”, destacou a brigantina.

No próximo sábado, dia 8 de Maio, segue-se o Campeonato Distrital Absoluto, no Estádio de Seia, onde Eva Fernandes vai competir nos 3000 metros obstáculos.

A atleta, de 20 anos, já participou num Campeonato do Mundo, em Andorra, e num Europeu, na Suíça, ao serviço da Selecção Nacional de Corrida de Montanha.

No seu palmarés conta com um Campeonato Nacional e uma Taça de Portugal de Corrida de Montanha em juniores, e um segundo lugar no Nacional de Estrada também de juniores.

