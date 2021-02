Exibição tremenda de Fábio Mesquita segura triunfo do Mirandela

A história do jogo Vilaverdense – Mirandela centra-se numa só pessoa, Fábio Mesquita. O guarda-redes dos mirandelenses foi gigante na baliza. Defendeu dois penáltis e fez uma mão cheia de grandes defesas.

Fábio foi o homem do jogo. Aos 20 minutos travou o remate de Rafa Miranda e aos 33´repetiu a proeza também no frente a frente com o avançado minhoto, numa altura em que o marcador estava em branco.

Aos 41 minutos, já com o Mirandela a vencer por uma bola a zero, o guardião voltou a ser decisivo. Fábio desviou o cabeceamento de Bianchi com uma boa defesa.

Na segunda metade, em desvantagem no marcador o Vilaverdense pressionou os transmontanos e por várias vezes os homens de Carlos Cunha tentaram derrubar a muralha defensiva do Mirandela. Fábio Mesquita respondeu sempre com grandes intervenções e segurou o triunfo dos alvinegros, que vinham de uma derrota caseira com o Bragança por 0-1.

O guarda-redes foi determinante no triunfo ainda mais na última meia hora em que os mirandelenses jogaram apenas com nove elementos, depois das expulsões de Guilherme (62’) e Landry (67’).

Em Vila Verde, a vitória dos alvinegros ficou carimbada aos 38’ num autogolo de Bianchi, após um livre cobrado por Motty, uma tentativa de desviar a bola da baliza de Paulinho.

O Mirandela apresentou-se com novidades no onze inicial. O defesa Guilherme fez a estreia com a camisola alvinegra, Carneiro foi titular face à ausência de Ramalho, o médio ficou de fora devido ao quinto amarelo, e Cheick também integrou o onze inicial.

O emblema da cidade do Tua subiu para o terceiro lugar à condição, com 27 pontos, já que o Montalegre só joga este domingo com o Vimioso.