Fábio Frutuoso reforça juvenis do Grupo Desportivo de Chaves

Fábio Frutuoso já treina no Grupo Desportivo de Chaves. O médio, de 16 anos, reforçou a formação sub-17 dos flavienses que vai competir na 2ª Divisão Nacional de Juvenis, a nova prova da Federação Portuguesa de Futebol.

“Para esta nova época espero poder ajudar a minha nova equipa a obter os melhores resultados possíveis. A nível individual espero poder evoluir de forma a poder justificar a minha presença neste plantel, trabalhando ao máximo dia após dia”, disse o jovem jogador.

Fábio Frutuoso iniciou-se no futebol no C.A. Macedo de Cavaleiros, que representou durante quatro temporadas, sendo que na última realizou 12 jogos no escalão de juvenis e ainda alinhou em sete partidas nos juniores, e jogou outras tantas no G.D. Cachão.

Agora no G.D. Chaves, o médio de Macedo de Cavaleiros vai competir no nacional.

A primeira jornada da série A do Campeonato Nacional de Juvenis da 2ª Divisão está agendada para o dia 21 de Agosto e o Chaves joga fora com o Nogueirense.