Fábio Mesquita (SCM): “É uma exibição que vou recordar sempre”

Fábio Mesquita está a fazer correr tinta desde ontem e pelos melhores motivos. O guarda-redes do S.C. Mirandela foi gigante na baliza frente ao Vilaverdense, na jornada 16 da série A do Campeonato de Portugal.

O guardião defendeu dois penáltis e fez um punhado de grandes defesas, sendo determinante no triunfo dos alvinegros. “Foi óptimo ter conseguido defender dois penaltis e ter ajudado a equipa. Segredos não há muitos. É preciso ter a estrelinha e também estudar um pouco do adversário, depois as coisas vão acontecendo”, disse Mesquita.

Para o guarda-redes mais importante que a sua exibição foi “a conquista de três pontos num campo difícil, frente a uma equipa com qualidade e investimento”. “O trabalho de equipa, tanto no jogo como durante a semana de trabalho,” são para Fábio determinantes para conseguir boas exibições.

O triunfo fora de portas aconteceu depois da derrota caseira frente ao Grupo Desportivo de Bragança e das críticas de que foi alvo a equipa face à prestação menos positiva. “Vínhamos de um jogo menos conseguido contra o maior rival do Mirandela e que deixou os nossos adeptos tristes. Logo, esta vitória foi muito importante para a conquista do nosso objectivo, permitindo assim buscar os três pontos que nos fugiram no jogo anterior”.

Fábio Mesquita quer continuar a ajudar a equipa para concretizar o objectivo do clube, a subida à 3ª Liga, a nova competição da Federação Portuguesa de Futebol que vai surgir na próxima temporada.

Mas, o guarda-redes mostra-se cauteloso e lembra que é preciso manter o foco nas seis jornadas que restam para terminar o campeonato. “Acho que ainda é um pouco cedo para dizermos que a 3ª Liga está mais perto uma vez que ainda temos seis finais e há equipas com jogos em atraso e confrontos directos entre equipas que lutam por diferentes objectivos. Contudo, temos a crença que é possível chegar a esse objectivo jogo a jogo para que no final possamos dar uma alegria aos nossos adeptos”.

Fábio garante que está completamente concentrado no objectivo do Mirandela e não quer, para já, pensar em outros voos, mas tem noção que a exibição frente ao Vilaverdense lhe deu mais visibilidade. “Eu acredito que poderá trazer coisas boas, mas o fundamental no futebol é ser consistente e trabalhar para melhor a cada dia”.

Outra certeza do guarda-redes é que jamais esquecerá a partida em Vila Verde. “É uma exibição que vou recordar sempre, não só em termos pessoais, mas por aquilo que deu a equipa, os três pontos importantíssimos na nossa luta”.

Aos 22 anos e com uma grande margem de progressão Fábio Mesquita tem sonhos e ambições pessoais. “Quero chegar aos campeonatos profissionais e, depois, passo a passo, procurar chegar aos campeonatos mais importantes da Europa, como liga inglesa e a espanhola. E quem sabe representar a nossa selecção. Como se costuma dizer o sonho comanda a vida e sonhar não custa”, concluiu.

Fábio Mesquita chegou esta temporada ao S.C. Mirandela, depois de ter representado o Coimbrões e de ter feito formação no Boavista. Em 16 jornadas sofreu 12 golos. É o terceiro guarda-redes menos batido da série A do Campeonato de Portugal.

