Falta de entendimento no PSD faz Alex Rodrigues entrar na corrida à liderança da Concelhia de Bragança

A sua candidatura terá sido motivada depois de as várias propostas apresentadas por Miguel Abrunhosa, vereador da Câmara Municipal de Bragança, para liderar uma lista, terem sido recusadas pela “liderança da actual concelhia”, que tem como presidente AntóÂngela Pais nio Baptista, agora membro da lista de Telmo Afonso. Numa comunicação aos militantes, Alex Rodrigues disse que esta recusa foi “incorrecta” e “prematura” e que Miguel Abrunhosa ainda apresentou outra proposta de uma lista “agregadora”. No entanto, foi novamente recusada. Alex Rodrigues terá procurado um “consenso”, mas nunca chegou a haver entendimento entre as partes. Ainda assim, disse aos militantes que continuarão “comprometidos e empenhados, até ao último momento, em procurar construir uma equipa de consenso”. Para já ainda não são conhecidos os restantes membros da lista, mas Jorge Nunes, anterior presidente da Câmara de Bragança, será escolhido para Presidente da Mesa da Assembleia de Secção. Contactámos Alex Rodrigues que disse não querer prestar declarações. As eleições para a concelhia estão marcadas para 6 de Setembro. O presidente eleito pode ser decisivo na escolha do próximo candidato à câmara de Bragança. Não há entendimento entre os sociais-democratas, o que significa que haverá duas listas candidatas à presidência da Concelhia do PSD de Bragança. De um lado Telmo Afonso, com o apoio da concelhia da qual era vice-presidente, e do outro Alex Rodrigues. Ao Jornal Nordeste, Telmo Afonso realçou que também procurou o “consenso” e apresentou várias propostas, mas que também foram “recusadas”. O social-democrata e presidente da Câmara Municipal de Bragança, Paulo Xavier, preferiu não comentar o desentendimento, referindo apenas que tem “uma opinião muito própria, no sentido de que o partido saia com força depois destas eleições”.