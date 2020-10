Falta de pontaria dita empate sem golos

A jogar em casa os brigantinos desde cedo tentaram impor o seu futebol, mas isso só foi conseguido em pleno na segunda metade do encontro.

Nos primeiros 45 minutos não foi fácil travar as investidas de Elias. Logo aos 8 minutos o avançado brasileiro do Vidago cabeceou com perigo, valeu a rápida intervenção do guarda-redes Pedro Fernandes para evitar o golo dos visitantes, e aos 37 minutos serviu Adão que ao primeiro poste não conseguiu finalizar. Já na segunda metade, aos 59’, voltou a testar o guardião da casa.

Também os locais revelaram desacerto a rematar à baliza. Adriel teve mesmo uma perdida tremenda aos 69 minutos. Completamente sozinho na área, e já com o guarda-redes batido, o jogador brasileiro rematou por cima. Aos 81’, o atacante brasileiro voltou a mostrar falta de pontaria, depois de um bom trabalho de Ruben na direita, jovem de apenas 16 anos que entrou aos 75 minutos e que mereceu os elogios do treinador. “É um miúdo de 16 anos que se portou maravilhosamente e que conseguiu duas boas situações. Os meus parabéns ao Ruben”, disse Marco Móbil.

Nas contas do campeonato, o Vidago soma uma vitória e um empate. É um início positivo de época para a formação de Vítor Gamito, que se estreou esta temporada no nacional. Quanto ao Bragança tem apenas um ponto em duas jornadas.

No próximo domingo o Campeonato de Portugal faz uma paragem para se jogar a 2ª eliminatória da Taça de Portugal. O Vidago recebe o Vilafranquense, da 2ª Liga, quanto ao GDB folga já que foi eliminado na primeira ronda.

O campeonato é retomado no dia 18 de Outubro, o Bragança joga fora com o Pedras Salgadas e o Vidago a recebe o Vilaverdense.