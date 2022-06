Fase regional do Voleibol Kinder Cup realizou-se em Bragança

A prova, que qualificou as duplas para o nacional, contou com cerca de uma centena de atletas, de quatro clubes, em vários escalões.

O emblema da casa competiu com 19 duplas e apurou duas para o nacional, que se realiza no próximo dia 2 de Julho, em Santo Tirso. As atletas Maria Martins e Mariana Franco vão competir em iniciados. Já as jovens Filipa Pires e Inês Vale vão representar o CAB em cadetes.

Para além do aspecto meramente desportivo, a Kinder Cup constitui uma noa oportunidade para os mais jovens voltarem a fazer aquilo que mais gostam, jogar voleibol, neste caso ao ar livre.

Foto de C.A. Bragança