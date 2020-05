F.C. Carrazeda pondera regresso ao futebol

No entanto, Jaime Sil mostra-se bastante reservado em relação ao futuro já que não se sabe quando vai começar a nova temporada devido à Covid-19. “Queremos voltar, mas temos que que saber se vai haver ou não campeonato e quando começa”, afirmou o presidente do F.C. Carrazeda.

O líder do clube de Carrazeda de Ansiães pretende voltar a trazer as emoções do desporto rei aquela localidade nos escalões de seniores, juniores, juvenis e iniciados. “Temos tido algumas reuniões com alguns empresários que estão interessados em investir do F.C. Carrazeda. Vamos aguardar. Para já o nosso regresso é apenas uma possibilidade”.

Na época 2018/2019, o Carrazeda sagrou-se campeão distrital de juniores, mas acabou por não assumir a participação no Campeonato Nacional devido a uma crise directiva e financeira. Uma situação que motivou o regresso de Jaime Sil à presidência, depois de ter ocupado o cargo até Junho de 2018.