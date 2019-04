FC Mãe d´Água promove torneio solidário

A iniciativa está agendada para o dia 11 de Maio, no sintético do CEE, e tem cariz solidário com a recolha de bens alimentares, roupas e brinquedos para a Obra Kolping, de Bragança.

O torneio pretende ainda promover o convívio entre os jovens jogadores e fomentar a prática de futebol.

Para o Torneio de Futebol Infantil Mãe d´Água Cup 2019 já confirmou presença o G.D. Bragança, S.C. Régua, A.D.C.E. Diogo Cão, C.A. Macedo Cavaleiros, F.C. Carrazeda de Ansiães e S.C Mirandela.

Foto de F.C. Mãe d´Água