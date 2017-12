FC Porto e União de Coimbra triunfam em Bragança

O FC Porto conseguiu o primeiro lugar em juvenis B e União de Coimbra triunfou em juvenis A

A equipa da Invicta arrecadou sete medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze, seguida do Fluvial Portuense com cionco de ouro e do Galitos/Bresimar com três de ouro, uma de prata e três de bronze.

Quanto ao União de Coimbra levou para casa cinco de ouro e cinco de prata, à frente da Fundação Beatriz Santos com quatro de ouro, cinco de prata e duas de bronze e da Louzan Natação com quatro medalhas de ouro e uma de prata.

No total participaram 247 atletas (132 masculinos e 115 femininos) em representação de 49 clubes de cinco Associações de Natação: Associação de Natação do Nordeste, Associação Norte de Portugal, Associação Minho, Associação de Coimbra e Associação Centro e Norte de Portugal.