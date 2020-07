FC Vinhais com reforço de peso para o ataque

O ponta de lança representou o Grupo Desportivo Sendim na época passada e apontou 16 golos em outras tantas jornadas.

Henrique Almeida chegou a Portugal em 2016, depois de ter representado a Portuguesa de Esportes, no Brasil, seguiu-se o Vimioso nas duas temporadas seguintes, foi o melhor marcador da Divisão de Honra da A.F. Bragança em 2016/2017 e vestiu a camisola do GD Mirandês, no Campeonato de Portugal em 2018/2019.

O atacante é o sétimo reforço do F.C. Vinhais depois das contratações de Djone, Bruno Faria, Luís Lombo, Adolfo, Michel e Litcha.

Também esta sexta-feira a formação da capital do fumeiro acertou a renovação com o avançado Márcio.

Foto de Ruben Teresinho