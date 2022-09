F.C. Vinhais deu goleada à moda antiga na apresentação aos sócios

O F.C. Vinhais goleou, este sábado, o Lordelo, emblema da A.F. Vila Real, por 11-0 em jogo de apresentação aos sócios e naquele que foi o último teste antes do encontro da 1ª eliminatória da Taça de Portugal com o Vianense.

Ícaro e Lico fizeram ambos hat-trick. De pé quente estiveram também Adriano, que bisou, Eduardo, Tiago e Ruben.

O jogo tornou-se fácil para os comandados de Nuno Fernandes, que desde muito cedo mandaram na partida. “Nos primeiros 20 minutos fizemos quatro golos e, a partir daí, foi mais uma questão de motivação para os jogadores que estavam em campo não baixarem a intensidade para que fosse um treino mais exigente do que é normal”, disse o técnico.

Nuno Fernandes não escondeu que pretendia que o jogo fosse exigente, tendo em vista o primeiro compromisso oficial da temporada já no próximo sábado. No entanto, os vinhaenses venceram sem dificuldades.

O foco volta-se para a partida com o Vianense, relativa à 1ª eliminatória da Taça de Portugal. O treinador esta conscientes das dificuldades que os seus jogadores vão encontrar frente a um emblema do Campeonato de Portugal, mas promete complicar a tarefa à turma de Viana do Castelo. “Vamos abordar o jogo da mesma forma como abordamos o jogo com o Nacional na época passada. Vamos defrontar uma equipa que está no Campeonato de Portugal e que vai, certamente, apostar na subida à Liga 3. Sabemos que é difícil, mas se formos para o jogo já derrotados nem vamos conseguir lutar pelos nossos objectivos. Nós queremos lutar pela passagem à próxima eliminatória”.

No campeonato distrital, Nuno Fernandes quer ficar no lote dos três primeiros classificados. “A exigência de há dois anos para cá é tentar o top 3 e conseguimos. O primeiro ano em segundo em igualdade com o Macedo e na temporada passada em terceiro lugar com muitas dificuldades. Este ano vamos tentar andar sempre lá cima para alcançarmos os nossos objectivos”.

Esta semana vai chegar um reforço para o meio campo. O brasileiro Fernando (ex-GD Sendim) chegou a acordo com o F.C. Vinhais e fecha o plantel para a temporada 2022/2023.