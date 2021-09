F.C. Vinhais e Montes de Vinhais são agora um só clube na formação de jogadores

Foi aprovada em Assembleia-Geral da Associação Montes Vinhais a fusão com o F.C. Vinhais para a formação de jogadores.

O objectivo é reforçar a aposta nos jovens talentos do concelho de Vinhais, sendo que a Montes Vinhais mantém-se como escola de formação e o F.C. Vinhais será o clube representado nos campeonatos distritais.

“Estávamos num contexto favorável para unir esforços. O F.C. Vinhais passa a fazer a formação dos atletas com a Montes de Vinhais, até porque a escola de formação passa a chamar-se escolinha Montes Vinhais. Penso que o concelho de Vinhais beneficia com a fusão dos dois clubes”, explicou Carlos Afonso, presidente do F.C. Vinhais, em entrevista à Rádio Brigantia.

A aposta nas camadas jovens é para o responsável dos vinhaenses “determinante” para o futuro do clube. “Temos que olhar para a formação com um olhar sério. Temos que apostar na formação como um pilar, quer da transmissão dos valores do clube como o futuro da equipa sénior”.

Carlos Afonso pretende que o trabalho com os jogadores mais jovens se estenda aos concelhos vizinhos. “Pretendemos que a nossa escola não esteja limitada ao concelho de Vinhais. Queremos receber atletas de outros concelhos. Não estamos limitados geograficamente”.

A Associação Montes Vinhais foi fundada em 2005 tem-se dedicado à formação de jogadores, alguns já com lugar de destaque em competições nacionais. São os casos de Tiago Gonçalves, guarda-redes dos sub-23 do V. Guimarães, Rodrigo Ferreira, médio do Trofense e que tem vínculo ao Leixões, e Miguel Gonçalves, defesa do Pedras Salgadas.