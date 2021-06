Federação Portuguesa de Futebol certifica 14 clubes da AFB como Entidades Formadoras

São 14 os clubes da A.F. Bragança reconhecidos pela Federação Portuguesa de Futebol como Entidades Formadoras Certificadas, mais cinco em relação à temporada 2019/2020.

No futebol, o Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros manteve as 4 estrelas e é mesmo o emblema mais cotado da A.F. Bragança.

Com 3 estrelas mantiveram-se a Escola Crescer, ADSP Vale do Conde, Montes Vinhais, G.D. Moncorvo e G.D. Bragança.

Os brigantinos estiveram muito perto de voltar a atingir o estatuto de 4 estrelas, à semelhança do que aconteceu na temporada 2018/2019, mas faltou cumprir um critério. “Apesar de termos garantido a pontuação para as quatro estrelas, ficámos com as três estrelas porque não cumprimos um requisito obrigatório, que é ter um director de departamento clínico com especialidade em medicina desportiva”, explicou Rafael Nascimento, responsável pelo processo.

O destaque vai para o Grupo Desportivo Mirandês, AD Paredes e S.C. Mirandela que pela primeira são reconhecidos como Entidades Formadoras Certificada 3 estrelas.

No futsal, o CSP Vila Flor voltou a receber as 3 estrelas neste processo de certificação. Emílio Almendra, responsável do clube, fala de um “objectivo cumprido”. “Era importante mantermos a certificação. Foi um esforço grande, mas conseguimos”, destacou.

Também foi certificada com 3 estrelas a Associação Recreativa Alfandeguense. Estrearam-se neste processo o Grupo Desportivo Macedense, com 3 estrelas, e SC Moncorvo, como Centro Básico de Formação.

Quanto ao Santo Cristo manteve a avaliação de Centro Básico de Formação de Futsal.

No total foram certificados, no que diz respeito à temporada 2020/2021, 14 clubes, futebol e futsal, da AF Bragança.

Foto de A.F. Bragança