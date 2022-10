Feira dos Gorazes regressa a Mogadouro de 13 a 16 de Outubro

Entre os dias 13 a 16 deste mês, a feira de actividades económicas do Nordeste Transmontano vai contar com mais de 100 expositores, estando os espaços esgotados há já alguns dias.

Segundo o presidente da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Mogadouro (ACISM), João Neves, depois deste período de interregno houve um aumento de interesse em participar no certame bastante antigo e dedicado às colheitas. “É uma feira com muita história, que está também enraizada que em Mogadouro quer na própria região e nos últimos dois anos não foi possível realizá-la e houve realmente alguma adesão extra relacionada com essa ausência forçada”, sublinhou o responsável. Assim “a feira está esgotada, quer no espaço interior, com 95 stands, que estão todos vendidos, quer na área exterior mais cerca de 12”, referiu. A estes juntam-se nos dias 15 e 16 os restantes expositores para a feira anual e feira quinzenal respectivamente.

Este será o primeiro ano em que a feira se realiza no renovado pavilhão, agora designado recinto de valorização e promoção dos produtos do território, que traz melhores condições aos expositores e visitantes. “O espaço foi requalificado e terá outras condições e dignidade para quem vem visitar e para quem vem expor”, afirmou, ainda que em termos de espaço disponível não tenha aumentado.

Além da exposição de produtos regionais e da indústria e serviços, do artesanato, de promoção da gastronomia com showcooking, da exposição de animais de raças autóctones, animação tradicional, bem como espectáculos musicais, com destaque para o concerto de Fernando Daniel, no sábado, o certame conta ainda com actividades paralelas como uma montaria, um raid TT e um prémio de tiro aos pratos.

Vai ainda estar em destaque o “Festival Cultural do Douro Superior com vida em Movimento” e será assinado um protocolo de certificação das bio-região dos Lagos do Sabor, assim como apresentada uma plataforma de comercialização de produtos locais de Mogadouro, que “é um projecto conjunto da ACISM com o município”, que vai implicar “um conjunto de acções físicas e digitais visíveis na feira e relacionadas com a plataforma”. Vai ser “uma fase de lançamento, ainda estamos a angariar produtores que queiram aderir e tenham lá os seus produtos”, adiantou.

Orçamento da Feira dos Gorazes, organizada pela ACISM em parceria com a Câmara Municipal de Mogadouro, ronda os 125 mil euros.