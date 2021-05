Fernando Pimenta no Campeonato Nacional de Canoagem em Mirandela

É o melhor canoísta de sempre e já conquistou mais de cem medalhas nas várias variantes da canoagem, Fernando Pimenta vai participar no Campeonato Nacional de Fundo em Mirandela, nos próximos dias 22 e 23 de Maio.

O atleta, de 31 anos, do S.L. Benfica também conta no seu palmarés com títulos de campeão do mundo e da Europa.

O evento desportivo é organizado pela Federação Portuguesa de Canoagem, em parceria com o Município de Mirandela e o Clube Fluvial local, que vai participar com 16 atletas.

São esperados cerca de 800 canoístas em representação de cerca de meia centena de clubes.

O campeonato tinha sido adiado, em 2020, devido à pandemia, e recebeu agora o aval da Direcção Geral de Saúde (DGS), dado tratar-se de uma modalidade desportiva de baixo risco de transmissibilidade da Covid-19.