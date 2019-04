Festa do Futebol Feminino continua a crescer

A iniciativa, organizada pela Associação de Futebol de Bragança (AFB), está em clara evolução e crescimento, reflectindo o trabalho que tem sido realizado no Centro de Treinos, localizado em Mirandela, e junto das escolas.

“O número aumentou em relação ao ano passada e desde a primeira edição, em 2015, já quadruplicamos o número de participantes”, frisou Sílvio Carvalho, director técnico regional da AFB.

AD Paredes e AE Macedo de Cavaleiros em sub-13 e AD Paredes e AE Mogadouro em sub-15 são as equipas apuradas para representar a A.F. Bragança na fase nacional no Jamor, no dia 18 de Maio.

Tudo aponta para que em breve surjam quatro novas equipas para participarem no campeonato distrital de infantis. FC Carrazeda, SC Mirandela, Vinhais e Macedo são os emblemas que podem juntar-se à AD Paredes na competição.