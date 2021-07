Flávio Barbosa reforça ataque do Macedo de Cavaleiros

Tem 22 anos e actou no Merelinense na temporada passada. Flávio Barbosa realizou 18 jogos com a camisola dos minhotos e apontou dois golos.

O avançado é reforço para o ataque do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros e quer dar “muitas alegrias aos adeptos”. “Estou entusiasmado com este novo desafio e por represente este clube histórico. Venho com ambição e garra”, disse.

O atacante, com formação no Rio Ave, Gil Vicente e Famalicão, já vestiu as cores do Águias do Moradal, Câmara de Lobos e Chaves Satélite.

Flávio Barbosa é o terceiro reforço apresentado pelo Macedo para época 2021/2022, depois do defesa David Carvalho (ex-GDB) e do médio Alex Machado (ex-Amarante).

No capítulo das renovações, o central Nelson Edra assinou por mais uma temporada.

Foto de JJ Macedo