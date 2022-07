Flávio Gomes conquista segundo lugar no Penafiel Racing Fest

Depois do triunfo em Oliveira de Azeméis, na segunda prova do Campeonato de Portugal de Trial Urbano 4x4, Flávio Gomes voltou a subir ao pódio. Desta vez foi em Penafiel. O piloto brigantino conseguiu o segundo lugar na classe Proto, ficando atrás de Emanuel Costa e Hélder da Rocha, a equipa vencedora. O pódio ficou completo com Laurindo Silva e o navegador Joaquim Robeiro na terceira posição ao volante de um Jimmy Crawler.

A prova de Trial Urbano 4x4 integrou o cartaz do Penafiel Racing Fest, considerado o festival mais ecléctico de desporto motorizado da Europa. “É um festival único na Europa. Nunca tinha participado e nunca tinha visto tanta gente junta num evento deste género. Era um sonho fazer isto em Bragança”, disse Flávio Gomes.

O Penafiel Racing Fest começou na sexta-feira, dia 8, e terminou ontem. O evento contou com um tributo ao piloto Joaquim Santos, corridas de Super-Enduro Urbano, Drag Racing, Trial 4×4 Urbano, Rally Regularidade de Clássicos e Motos Clássicas 50cc &85cc. Os visitanrtes tinham ainda à disposição uma Fun Zone com programa de entretenimento, concertos, dj’s, desportos radicais, Radiomodelismo e Rally Kids.