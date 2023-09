Flávio Gomes estreou novo jipe no Challenge Ibérico Super Extreme Trial 4x4

O piloto Flávio Gomes, mais conhecido como “Touças”, conseguiu o melhor tempo no prólogo do Challenge Ibérico Super Extreme Trial 4x4, realizado no domingo em Oliveira de Frades, no distrito de Viseu. A competição serviu para o brigantino experimentar a nova máquina.

“Touças” terminou na primeira posição na categoria Super Proto, a gasolina, e no terceiro lugar da geral.

Em relação ao novo carro, Flávio Gomes considera que deixou “excelentes sensações” embora reconheça que “há algumas arestas por limar”.

Flávio Gomes produziu de raiz o novo jipe com um chassi americano Jinny´s. “É um sonho realizado. Demorei quase um ano a construí-lo. É um sete mil de cilindrada e tem 600 cavalos de potência. Este ano já vou realizar duas provas com este jipe e no próximo ano estou a pensar num campeonato da europa”, disse o brigantino.

“Touças” vai participar no King of Portugal. A competição internacional 4x4 regressa a Vimioso, entre os dias 4 e 7 de outubro. O piloto antevê “dias muito duros” e que o objectivo é “terminar a prova”.

Foto de Challenge Ibérico Super Extreme Trial 4x4