Flávio Gomes no 4x4 Iberian King

O piloto brigantino, da Tábô Team 4x4, estreia-se na segunda prova do 4x4 Iberian King, depois de uma longa ausência das competições devido à pandemia da covid-19.

“Vamos cheios de fé, força e foco, para conseguir uma boa classificação. No coração levamos os que nos apoiam e esperamos devolver esse apoio com um bom resultado”, disse Flávio Gomes na partida para a competição.

O Extreme Soria começa esta sexta-feira com as verificações técnicas e um prólogo. Para manhã e domingo estão marcadas duas etapas para cada dia.

O 4x4 Iberian King conta com quatro provas, tendo começado em Maio com a prova “Les Comes Extreme”, e inclui o King of Portugal, em Vimioso, agendado para os dias 7,8 e 9 de Outubro.