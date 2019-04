Flávio Gomes participa no “Croatia Trophy”

O piloto brigantino da TáBô Pacar Team prepara-se para uma grande aventura todo-o-terreno na Croácia. Flávio Gomes inicia esta quarta-feira a participação no “Croacia Trophy” como navegador.

Flávio Gomes faz equipa com o piloto Hélder da Rocha numa prova de grande dureza, que termina a 9 de Maio, e são os únicos portugueses em acção. “É uma prova bem mais exigente que o campeonato nacional e mais dura para os navegadores. Vamos ter pela frente, todos os dias, 70 a 80 km no meio da natureza. O percurso é orientado por roadbook”, explicou.

A prova antevê-se complicada mas Flávio Gomes acredita que é possível conseguir um bom resultado. “Vamos tentar terminar e conseguir um bom resultado”.

A participação no “Croatia Trophy” foi garantida em 2018, depois da vitória no “Graf Adventure Series” em Mangualde. “O prémio pela vitória era a inscrição nesta prova. Eu e o Hélder já somos amigos há muitos anos e vai ser uma grande aventura”.

Flávio Gomes e Hélder da Rocha vão competir na categoria “Trophy Class” ao volante de um UMM Alter.

A prova na Croácia impede a participação do piloto na prova do Campeonato de Portugal de Trial 4x4 em Mação, no próximo domingo. O brigantino será representado pelo piloto João Vicente e o navegador Pedro nascimento, o que significa uma penalização na classificação a nível individual mas não da equipa.