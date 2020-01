Formação feminina do Macedense termina fase regular invicta

A formação de Macedo de Cavaleiros concluiu esta primeira fase da competição no primeiro lugar, invicta (cinco vitória e um empate) e 16 pontos. Agora segue-se o play-off de apuramento da equipa campeã em que o Macedense defronta o Futsal Mirandela.

No outro jogo da última jornada da fase regular o Santo Cristo derrotou, fora de portas, o Futsal Mirandela por 3-8 e vai jogar com os Pioneiros de Bragança no play-off, que começa já no próximo sábado, dia 18 de Janeiro.

O Santo Cristo terminou a fase regular na segunda posição com 13 pontos, seguido dos Pioneiros no terceiro lugar com três e o Futsal Mirandela no quarto posto também com três pontos.