FPF anuncia alterações nos campeonatos de futsal

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aprovou um plano de reestruturação do futsal sénior e de formação masculino e feminino, que vai trazer mudanças nos formatos das provas nas próximas três temporadas.

Na época 2020/2021 a Liga Placard vai contar com 16 equipas, reduzindo o número nas temporadas seguintes até 12 em 2022/2023.

“Os dois clubes que ascendem à Liga Placard serão encontrados numa prova de acesso em que participarão as 12 equipas apuradas para a fase de subida na época 2019/20, em data a definir de acordo com a evolução da pandemia COVID-19 e a autorização da Direção Geral da Saúde para o regresso das competições em recinto fechado”, lê-se no comunicado da FPF.

No que diz respeito à 2ª Divisão masculina vai contar com 88 clubes na época 2020/2021 e inclui os 20 que sobem dos distritais. O Centro Social e Paroquial de Vila Flor deverá ser o representante da A.F. Bragança, tendo em conta a classificação no final da fase regular. Já na temporada seguinte o segundo escalão do futsal nacional vai contar com um número menor de equipas e será criada a 3ª Divisão.

Em femininos, o campeonato nacional será disputado por 16 equipas em 2020/21 e sofrerá reduções nas temporadas seguintes, até ao limite de 12 em 2022/23.

Em 2020/21 vai surgir a 2ª divisão com 12 clubes provenientes da Taça Nacional. A II Divisão Feminina de futsal terá 16 clubes na época 2022/23.

Na formação, o campeonato nacional masculino de sub-19 será jogado por 16 equipas em 2020/21 e sofrerá reduções nas temporadas seguintes, até ao limite de 12 em 2022/23. Será criado na próxima época o campeonato nacional feminino de sub-19.