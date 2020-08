FPF divulga calendário das provas nacionais de futsal sénior

A A.F. Bragança vai estar representada por quatro clubes no Campeonato Nacional da 2ª Divisão (GD Macedense, CA Mogadouro, CSP Vila Flor e CASC Freixo), prova que tem pontapé de saída agendado para o dia 10 de Outubro.

No mesmo dia começa o apuramento para o Campeonato Nacional da II Divisão feminina com a primeira jornada da Taça Nacional, uma competição que vai contar com o GD Macedense.

Quanto à Taça de Portugal de Futsal, masculina e feminina, a primeira eliminatória está marcada para o dia 21 de Novembro. Mas, a nova época arranca a 16 de Setembro com o play-off de acesso à Liga Placard.

No comunicado número 18, a FPF ressalva que “o presente calendário poderá sofrer alterações”. No que diz respeito aos treinos colectivos das equipas profissionais os clubes aguardam por novas orientações da Direcção Geral de Saúde.