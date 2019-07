Freguesia de Carvalhais comemorou Dia Olímpico com ”Fitwalking”

Com uma técnica apropriada queima quase tantas calorias como o “jogging” e o impacto na saúde é notório, melhorando o sistema cardiorrespiratório.

No concelho de Mirandela já ganhou adeptos. A freguesia de Carvalhais acolheu, no dia 23 de Junho, uma caminhada na variante de “Fitwalking”, de 8,5 Km, integrada nas celebrações do Dia Olímpico.

A iniciativa contou com 91 participantes e foi organizada pela Associação Desportiva Cultural e Social de Carvalhais contando ainda com o apoio da Junta de Freguesia de Carvalhais, Clube Vida, Anitudes, Ginásio Clube Mirandelense, Farmácia da Porte e Comité Olímpico de Portugal.

O “Fitwalking” tem ainda como objectivo ajudar a desenvolver os meios rurais, fazendo parte do Erasmus+ do projecto europeu designado por “Let’s fit healthy life! The role of sport in regenerating deprived areas”, do qual faz parte a Associação Desportiva Cultural e Social de Carvalhais.