Freguesia de Carvalhais recebeu meeting do EPIC Basket

O programa do meeting incluiu, além das reuniões técnicas, uma visita à Junta de Freguesia de Carvalhais, à Escola Profissional de Agricultura de Carvalhais, uma conferência sobre a “participação desportiva feminina e a igualdade de género” e ainda um treino de basquetebol com todas as atletas da modalidade de basquetebol do Sport Clube de Mirandela.

O treino foi orientado pelo treinador italiano Claúdio Centrone e pelo ex-internacional português e actual treinador de basquetebol do S.C. Mirandela, Paulo Diamantino.

O projecto europeu “EPIC Basket” é uma parceria estratégica liderada pelo município espanhol de Pedreguer e que tem como parceiros a Associação Desportiva Cultual e Social de Carvalhais, em Portugal, o Clube de Basket Pedreguer, em Espanha, a Universidade de Inonu, na Turquia, e a Associação Desportiva Margherita Sport e Vita, em Itália.

O projecto tem como objectivo alcançar a inclusão e a igualdade de oportunidades através de uma cooperação internacional no Basquetebol Feminino.