Freixo de Espada à Cinta recebe Campeonato Nacional de Voleibol de Praia em 2022

A Praia Fluvial da Congida, em Freixo de Espada à Cinta, vai receber, pela primeira vez, o Campeonato Nacional de Voleibol de Praia em 2022.

A decisão ficou acertada após um a reunião do município freixenista, realizada esta terça-feira, com a Federação Portuguesa de Voleibol de Praia, que contou com Leonel Salgueiro, director técnico nacional, e João José, seleccionador nacional de seniores masculinos e coordenador das selecções jovens nacionais.

Também será em Freixo de Espada à Cinta que as selecções femininas de voleibol de praia de Portugal e Espanha vão realizar um estágio, no período da Páscoa.

“Este é mais um passo na estratégia definida pelo executivo municipal para a dinamização do concelho, tornando-o num pólo de eventos desportivos reconhecido a nível nacional e mundial, promovendo hábitos desportivos e de vida saudável e atraindo investimentos das diversas entidades desportivas, que contribuam para a regeneração das estruturas municipais afectas a estas actividades”, lê-se no site do município.

O Campeonato Nacional de Voleibol de Praia vai realizar-se pela primeira vez em Freixo de Espada à Cinta, mas já passou por Macedo de Cavaleiros. Até 2017 a fase final da competição decorreu na Praia Fluvial do Azibo.