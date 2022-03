Freixo de Espada à Cinta vai ter cursos profissionais já em 2022

O objectivo é fixar jovens no concelho, evitando que tenham de sair do concelho para continuar os estudos depois do 9.º ano. O presidente da câmara, Nuno Ferreira, adiantou que as formações vão avançar ainda este ano, depois de assinados protocolos com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e com o Ministério da Educação. O autarca explica que os cursos profissionais são em áreas que se destacam no município. “O ensino secundário será uma realidade já este ano, algo que nunca existiu em Freixo de Espada à Cinta e será na vertente profissional, em três áreas bastante distintas, que é a cozinha, turismo e viticultura, de acordo com as características fortes daqui do nosso concelho e em que muitas vezes há falta de mão de- -obra”, referiu. No concelho de Freixo de Espada à Cinta nunca houve oferta de ensino secundário. Disponibilizar ensino profissional foi uma promessa eleitoral do socialista Nuno Ferreira que foi eleito em Setembro do ano passado para o primeiro mandato. “Vamos ter essa formação em 2022. Nós temos que afirmar e pôr responsabilidade sobre nós próprios, não podemos afirmar em campanha o que pretendemos fazer e depois enquanto presidente de câmara não fazer. Estamos aqui para cumprir o programa eleitoral e é para isso, sem desculpas, que estamos a trabalhar para celebrar esses protocolos e para levar por dianto algo que é fundamental para os nossos jovens terem oportunidade de, porventura, não saírem de Freixo”, refere. Os três os cursos profissionais vão ser disponibilizados no próximo ano lectivo, integrados no agrupamento de escolas.