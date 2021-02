Funcionários da ULS do Nordeste vacinados contra a Covid-19 não constariam no plano

Segundo fonte próxima, uma parte dos vacinados trabalhará na administração da ULS do Nordeste. Contactada pelo Jornal Nordeste, a Unidade Local de Saúde do Nordeste não confirmou nem desmentiu a informação, mas referiu que “pauta a sua actuação por uma gestão rigorosa e transparente das vacinas contra a Covid-19” e que assegura a “eliminação do desperdício atendendo aos prazos estipulados para a administração das mesmas”. Destacou ainda que, até à passada sexta-feira, “foram já vacinados todos os profissionais de saúde que integram a ULS do Nordeste”, à excepção daqueles que se recusaram ou estiveram infectados com o novo coronavírus. A fonte próxima adiantou ainda que, uma semana antes de receberem a vacina, os colaboradores da ULS NE teriam recebido um e-mail a questionar se estariam ou não interessados em ser vacinados. Nesta primeira fase de vacinação contra a Covid-19, que arrancou em Dezembro de 2020, a estratégia é vacinar profissionais de saúde envolvidos na prestação de cuidados a doentes, profissionais das forças armadas, forças de segurança e serviços críticos, profissionais e residentes em estruturas residenciais para pessoas idosas, instituições similares e profissionais e utentes da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Nesta segunda-feira, arrancou também a vacinação de pessoas com 50 ou mais anos com insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração.