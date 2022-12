Futebol de praia uma aposta ganha

Tornar o Vila Flor SC “um clube mais eclético” e apostar numa modalidade que dê visibilidade e projecção foi com estes propósitos que o futebol de praia surgiu e é já uma aposta ganha por parte da direcção vilaflorense e do próprio concelho.

Foi em 2015 que o clube deu os primeiros passos nos areais. “O primeiro ano foi uma experiência muito positiva, mas foi em 2020 que decidimos apostar mais na modalidade em conjunto com o conselheiro e amigo, o Amarelle. Era o melhor ano para subir ao campeonato de Elite com um plantel formado por jogadores locais e com jogadores internacionais da selecção de El Salvador. Fomos campeões regionais. Em 2021 voltamos a apostar em atletas locais e internacionais colombianos e voltamos a falhar o objectivo de subida. Ficou o bicampeonato regional e a primeira participação na Euro Winners Cup”, recordou Carlos Carvalho, presidente do Vila Flor SC.

A Euro Winners Cup, que se realiza na Nazaré, é considerada a Liga dos Campeões do Futebol de Praia e reúne cerca de meia centena de equipas, os campeões dos principais Campeonatos Nacionais de Futebol de Praia da Europa.

Em 2022, o clube transmontano manteve a aposta na modalidade, sagrou-se tricampeão distrital, qualificou-se para o nacional, mas voltou a falhar a subida à divisão de Elite. Na Euro Winners Cup o clube vilaflorense somou a primeira vitória na competição, 4-5 frente ao New Team Legend.

Para o novo ano, Carlos Carvalho reitera a aposta neste desporto de Verão e traça objectivos claros. “Queremos voltar a participar no nacional, esperamos conseguir uma melhor qualificação na Euro Winners Cup e na Taça de Portugal. Para já só posso fazer um balanço positivo desta aposta, só falta mesmo a subida à Elite”.

O futebol de praia está a crescer no distrito de Bragança, mas para concretizar objectivos maiores o Vila Flor SC tem apostado em jogadores estrangeiros. “A aposta nos jogadores estrangeiros de selecção está relacionada com a qualidade que precisamos para atingir os nossos objetivos (de acordo com as nossas possibilidades) e também para despertar o interesse pela modalidade, pelos atletas e público.

Carlos Carvalho gosta de fazer do Vila Flor SC “uma referência a nível nacional” e defende a aposta num campeonato distrital de futebol de praia. “Será benéfico pois o nível competitivo para as equipas será mais próximo e o orçamento menor”, acrescentou.

Para aumentar o número de equipas terá de haver, obrigatoriamente, uma aposta em infraestruturas. “Em primeiro lugar tem de haver mais campos de futebol de praia e de fácil acesso. Depois deve alargar-se o calendário competitivo (campeonato distrital, taça distrital e um torneio de abertura ou fecho da época por exemplo).

Certo é que em 2023 o Vila Flor SC vai participar na fase de apuramento para o nacional e apostar na conquista do tetra campeonato distrital.